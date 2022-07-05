Ипотечное кредитование становится все более доступным для россиян

Фото: Банк Уралсиб

Изменения коснулись «Ипотеки с господдержкой» и кредитования на приобретение жилплощади для семей с детьми. Увеличен максимальный размер стоимости по «Ипотеке с господдержкой» - до 7 млн. рублей по стране и до 14 млн. рублей - в столичных регионах.

Льготными условиями «Ипотеки с господдержкой», поддерживаемой банком Уралсиб, можно воспользоваться уже сейчас. По ней покупка жилья в регионах страны обойдется в 6,49 годовых процента при сумме кредита до 6 млн. рублей, а если сумма выше - до 7%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье наценка составит 6,49% годовых (при стоимости жилья до 12 миллионов рублей) или в 7% годовых (для более дорогостоящих вариантов).

По «Ипотеке для семей с детьми» ставка по регионам - 5,69% годовых при кредите до 6 млн. рублей, при более крупной сумме - 6% годовых. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области при покупке жилья до 12 миллионов рублей годовой процент - 5,69. Свыше 12 млн. – 6%.

Банк УРАЛСИБ – это удобные схемы работы, как с физическими, так и с юридическими лицами, широкая линейка предложений по приобретению строящейся, готовой, либо находящейся в залоге у сторонней организации недвижимости. Минимальная ипотечная ставка в рамках собственных программ банка - 10,85% годовых.

Воспользоваться помощью специалистов, получить дополнительную информацию, оформить онлайн-заявку на получение ипотеки можно в ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-57-57 либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»