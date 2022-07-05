Двух жителей Пятигорска условно осудили на 3 года за покупку ребенка

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что двум жителям Пятигорска - мужчине и женщине - вынесли приговор по делу о покупке новорожденного малыша. Мать ребенка решила продать мальчика, а покупатели сами ее нашли.

- В середине декабря 2020 года женщина решила помочь семье знакомого в усыновлении ребенка. В одной из социальных сетей она нашла в городе Казань 21-летнюю девушку, которая была готова отдать своего новорожденного мальчика. В конце декабря мужчина прибыл в город Казань для совершения сделки, - рассказали в ведомстве.

Мужчина пришел в ЗАГС и заявил, что он биологический отец ребенка. На него оформили документы, он забрал мальчика и отправился обратно в Пятигорск. Однако инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

В итоге провели тест ДНК, который показал отсутствие родства. Ребенка изъяли, началось расследование. В итоге, мужчину осудили условно на 3,5 года, женщину - на 3 года. Полицейские еще занимаются оценкой действий матери ребенка.