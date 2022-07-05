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Происшествия5 июля 2022 14:02

В Ипатовском округе Ставрополья огонь уничтожил 30 гектар полей

Пожарным удалось не допустить уничтожения урожая
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В ПАСС Ставропольского края рассказали, что за последние сутки пожарные несколько раз выезжали на вызовы для тушения вспыхнувших полей. По неизвестным причинам в поселке Большевик загорелось поле пшеницы.

Огонь распространился на более 25 гектаров. Рядом с очагом возгорания находилось еще не убранное урожайное поле. Если бы пламя перекинулось на него, зерно было бы уничтожено.

Однако пожарным удалось вовремя локализовать огонь, а после вовсе его ликвидировать. Возможно, пожар начался из-за жары, разбитого стекла или окурка какого-нибудь прохожего.

Напомним, за июнь в Ставропольском крае произошло пять ландшафтных пожаров, которые уничтожили 500 тонн урожая зерна. Ущерб для края составил 7 миллионов рублей.