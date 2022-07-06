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Здоровье6 июля 2022 5:25

За прошедшие сутки только трое ставропольцев выздоровели от коронавируса

Уровень заболеваемости остается относительно невысоким
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 6 июля в Ставропольском крае врачи выявили и подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших пятеро детей разных возрастов. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 199,5 тысячи ставропольцев.

Трое человек полностью выздоровели, общее число излеченных граждан перевалило за 190,1 тысячу человек. За день госпитализировали 12 пациентов, их поместили на свободные ковид-койки. В числе госпитализированных двое детей.

На сегодняшний день в Ставропольском крае развернуто 180 мест для больных коронавирусом, около 16% из них остаются свободными при низком уровне госпитализации и высоком проценте выздоровления.

За сутки врачи не зафиксировали ни одного случая смерти от болезни.