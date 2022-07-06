358 водителей Ставрополья лишатся прав за выезд на встречную полосу

В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД выявили 358 случаев выезда на встречную полосу. Водители пренебрегают правилами дорожного движения и попадают на специальные камеры, фиксирующие нарушения. Полиция организовала соответствующую операцию по отлову таких автомобилистов.

- Как показали результаты проводимой операции, чаще всего за сплошную линию разметки на встречную полосу выезжают водители, передвигаясь по дорогам Буденновского, Петровского, Новоалександровского и Шпаковского округов, а также на трассах вокруг Пятигорска, - пояснили в Госавтоинспекции региона.

Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на разный срок. Если выехал на "встречку" один раз - права заберут на 4-6 месяцев. Если полиция поймает на нарушении повторно - права можно будет вернуть только через год.