В Дагестане для празднования Курбан-байрама выделили два выходных дня

В правительстве Дагестана рассказали, что для празднования Курбан-байрама было решено сделать два выходных дня - в субботу 9 июля и в понедельник 11 июля. Теперь религиозный праздник могут отмечать три дня.

- В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, Курбан-байрам - один из главных праздников мусульман, который подразумевает жертвоприношения животных. Он отмечается массовой молитвой.