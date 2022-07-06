Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 7:54

В Дагестане для празднования Курбан-байрама выделили два выходных дня

Для религиозного праздника освободили субботу и понедельник
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В правительстве Дагестана рассказали, что для празднования Курбан-байрама было решено сделать два выходных дня - в субботу 9 июля и в понедельник 11 июля. Теперь религиозный праздник могут отмечать три дня.

- В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, Курбан-байрам - один из главных праздников мусульман, который подразумевает жертвоприношения животных. Он отмечается массовой молитвой.