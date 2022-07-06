Ставропольский край стал лидером по заработной плате в СКФО

В Росстат провели исследование, какая средняя зарплата в каждом субъекте страны, и составили рейтинг. Ситуация на Северном Кавказе оказалась достаточно плачевной.

Согласно данным ведомства, самым бедным регионом оказалась Ингушетия. Здесь средняя зарплата составил 32 тысячи рублей. Чуть лучше обстоят дела в Чечне - зарплата составила 32300 рублей. Далее идут Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия с 33 тысячами рублей.

Средняя зарплата в Дагестане достигла 34 тысяч рублей, в Северной Осетии - 35 тысяч рублей. Первое место в этом рейтинге занял Ставропольский край, здесь зарплата составила 39 тысяч рублей.

При этом Северный Кавказ стал самым бедным среди других округов России.