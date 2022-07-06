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Туризм6 июля 2022 10:17

К курортному сезону МТС улучшила мобильный интернет на Кавминводах

Летом трафик в этом популярном у курортников месте отдыха вырастает в несколько раз
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА

Теперь, к примеру, на Театральной площади Ессентуков, где расположен знаменитый светомузыкальный фонтан, концертный зал имени Шаляпина, вход в Курортный парк и множество кафе и ресторанов, емкость сети и скорость мобильного интернета 4G увеличились практически втрое.

Как известно, летом трафик в этом популярном у курортников месте отдыха вырастает в несколько раз. И чтобы использование мобильного интернета здесь стало более комфортным, МТС установила дополнительное оборудование и расширила емкости сети.

А всего на Ставрополье к новому курортному сезону МТС запустила 180 новых базовых станций, что позволило увеличить емкость сети на 50%.

Улучшилось в том числе покрытие в районе нескольких санаториев всех городов КМВ, а также на территории парка Кирова в Пятигорске, а также в районе автовокзала столицы СКФО.