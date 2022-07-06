11 полицейских из Пятигорска попались на вымогательстве денег у наркоманов

Корреспонденту "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании 11 полицейских в Пятигорске. Все подозреваются в вымогательстве денег у людей, которые были замешаны в хранении наркотиков.

Главой преступной группы стал командир батальона ППС, подполковник. В его подчинении находились 10 лейтенантов и сержантов полиции, которые и занимались вымогательством. Деньги шли "главарю".

Также в деле замешан один гражданский, выступавший в роли посредника. Все подозреваемые проходят по статье "получение взятки с вымогательством взятки". Согласно уголовному кодексу, полицейских ждут серьезные штраф и лишение свободы - максимум на 10 лет.

Расследование продолжается.