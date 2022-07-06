17 пожарных потушили 50 гектаров полей под селом Новоселицким на Ставрополье

В ГУ МЧС Ставропольского края прокомментировали видео горящих полей, которое начали распространять в социальных сетях. По данным ведомства, о пожаре спасатели знали и уже успели его ликвидировать.

Горели 50 гектар пшеницы под селом Новоселицким в одноименном муниципальном округе.

- Пожар ликвидирован в 13.48 Реагирование от РСЧС: 17 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России: 7 человек, 2 единицы техники, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в июне ущерб от ландшафтных пожаров на территории Ставропольского края составил 7 миллионов рублей. В огне сгинули 500 тонн урожая, который мог пойти на внутренний рынок и экспорт.