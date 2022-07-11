49-летний житель Невинномысска получил контузию на улице

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Фото: t.me/gibdd26

Накануне вечером в Невинномысске на улице Гагарина серьезно пострадал 49-летний местный житель. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в него влетела «восьмерка».

- Водитель автомобиля ВАЗ-21083 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода. Он получил перелом таза, контузию головного мозга и травму легких. В состоянии травматического шока пострадавшего госпитализирован в реанимацию, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 24-летний парень, также являющийся жителем Невинномысска. Его водительский стаж составляет 4 года, серьезных нарушений ПДД за ним не числится. В момент аварии парень был трезв. Скорее всего, причиной ДТП стала банальная невнимательность.

На днях в Невинномысске уже происходила подобная авария - на пешеходном переходе контузию получила 14-летняя девочка. Только все произошло на улице Менделеева.