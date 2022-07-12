В Светлограде две женщины бросились под колеса 72-летнему лихачу на микроавтобусе

Спешка привела к трагедии на улице Калинина в Светлограде. Там накануне вечером две женщины поленились дойти до пешеходного перехода, хотя он находился в зоне их видимости, и решили перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент мимо проезжал микроавтобус Volkswagen Transporter. 72-летний водитель не успел затормозить и сбил пешеходов.

- Одна женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте аварии ДТП. Вторая, 64-летняя жительница Светлограда, с тяжелыми травмами госпитализирована, - уточнили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Степень вины всех участников происшествия устанавливается в рамках уголовного дела. Уже известно, что водитель в момент наезда был трезв. Но, несмотря на пожилой возраст, он является лихачом: за последний год мужчину 10 раз штрафовали за превышение скорости.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что на Ставрополье стартовала масштабная операция «Ремень безопасности». За его отсутствие водителей будут лишать регистрации транспортного средства.