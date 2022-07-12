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Общество12 июля 2022 16:00

Родственников погибшего солдата разыскивают поисковики на Ставрополье

Останки были найдены в Ленинградской области
Инна МОРОЗОВА

На «Невском Пятачке» в Ленобласти поисковики отряда «Малая Охта» обнаружили останки красноармейца, жителя Ставропольского края.

Имя погибшего военнослужащего удалось узнать благодаря записке на медальоне. Им оказался уроженец Пятигорска Беденко Сергей Петрович 1919 года рождения. Адрес проживания Орджоникидзевский край, город Пятигорск, улица Школьная, дом 60.

В архиве Минобороны нашлись сведения, что солдат был призван Пятигорским городским военным комиссариатом Орджоникидзевского края в 1939 году.

Свою смерть он нашел 3 января 1942 года на берегу Невы во Всеволжском районе Ленинградской области.

Поисковики Ставрополья просят родных погибшего воина позвонить на номер +7−961−460−37−53 или отправить письмо на электронную почту: rodnik200707@yandex.ru