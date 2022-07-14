На Ставрополье суд по аресту имущества Сафонова возобновили

В краевом суде города Ставрополя возобновили слушания по аресту имущества начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Об этом сообщает корреспондент "КП-Ставрополь", который находится в зале суда, в четверг, 14 июля 2022 года.

Напомним, 45 дней слушания по делу были приостановлены. Ранее стало известно, что Генпрокуратура России оценила арестованное имущество Сафонова в 82 миллиона рублей. Тогда в суде прокуроры утвердили, что объекты из иска - квартиры, машины, нежилые помещения, дома и особняк с "золотым унитазом" - были куплены не на взятки.

Задержанного почти год назад начальника ГИБДД Ставропольского края подозревают в организации сети транспортной мафии, которая требовала с большегрузов деньги за беспрепятственный проезд. По мнению сотрудников правоохранительных органов, таким образом Алексей Сафонов таким «сколотил» около 19 млн рублей.