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Здоровье14 июля 2022 16:02

Минздрав Ставрополья предупредил о риске новой волны COVID-19

Специалисты рекомендуют вакцинироваться
Инна МОРОЗОВА

Минздрав Ставропольского края допустил вероятность возникновения новой волны коронавируса. Опасения связаны с ростом числа заболевших в европейских странах, а также в Москве.

В российской столице растет число зараженных субвариантами ковида: BA.4 и ВА.5. Как отметили в краевом минздраве, данные штаммы очень заразны.

Чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания и избежать летального исхода, врачи рекомендуют делать прививку. Это касается не только пожилых людей, но и молодежи.

Напомним, за минувшие сутки на Ставрополье заразились коронавирусом 68 человек. 23 из них госпитализированы.