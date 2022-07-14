Минздрав Ставрополья предупредил о риске новой волны COVID-19

Минздрав Ставропольского края допустил вероятность возникновения новой волны коронавируса. Опасения связаны с ростом числа заболевших в европейских странах, а также в Москве.

В российской столице растет число зараженных субвариантами ковида: BA.4 и ВА.5. Как отметили в краевом минздраве, данные штаммы очень заразны.

Чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания и избежать летального исхода, врачи рекомендуют делать прививку. Это касается не только пожилых людей, но и молодежи.

Напомним, за минувшие сутки на Ставрополье заразились коронавирусом 68 человек. 23 из них госпитализированы.