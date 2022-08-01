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Общество1 августа 2022 15:51

В парке Невинномысска лебедь заболел из-за перекармливания хлебом

Птица едва не умерла
Инна МОРОЗОВА

В парке «Шерстяник» в Невинномысске посетители перекормили лебедя хлебом. Из-за этого он серьезно заболел.

Сейчас птица находится под присмотром ветеринаров.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Михаил Миненков, лебедь поступил к специалистам «еле живой». После лечения его планируют выпустить в другой водоем.

Власти Невинномысска призвали горожан не кормить хлебом водоплавающих птиц: это наносит серьезный вред здоровью лебедей и уток.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края запретил пользоваться качелями для инвалидов без родителей.