В парке Невинномысска лебедь заболел из-за перекармливания хлебом

В парке «Шерстяник» в Невинномысске посетители перекормили лебедя хлебом. Из-за этого он серьезно заболел.

Сейчас птица находится под присмотром ветеринаров.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Михаил Миненков, лебедь поступил к специалистам «еле живой». После лечения его планируют выпустить в другой водоем.

Власти Невинномысска призвали горожан не кормить хлебом водоплавающих птиц: это наносит серьезный вред здоровью лебедей и уток.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края запретил пользоваться качелями для инвалидов без родителей.