Подросток упал с карусели в парке аттракционов на Ставрополье

ЧП произошло в понедельник, 1 августа, в парке аттракционов в Минеральных Водах. Около 16:00 подросток выпал из ладьи на одной из каруселей во время движения, сообщает городская служба спасения в своем телеграм-канале.

Спасатели оказали мальчику первую помощь. После этого пострадавшего увезли в больницу на скорой. У него диагностированы ушибы и другие травмы.

По факту случившегося СУ СК РФ по Ставропольскому краю и прокуратура региона проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в смертельном ДТП с микроавтобусом 14-летнего подростка перевели из Светлограда в Ставрополь.