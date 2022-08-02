В Ставрополе мужчина выпал из окна многоэтажки

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе во вторник, 2 августа. Из окна многоэтажного дома выпал мужчина. По сообщениям очевидцев, после приземления он был еще жив.

Приехала скорая помощь и забрала пострадавшего в больницу. У 41-летнего мужчины множественные ушибы и несколько переломов.

В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Дагестане завели уголовное дело после столкновения катеров на реке. Один из туристов серьезно пострадал.