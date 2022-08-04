Врачи прогнозируют приход штамма коронавируса "кентавр" в Ставропольский край

Ставропольский крае не сможет избежать прихода нового штамма коронавируса "кентавр" на смену "омикрону". О новой мутации рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По его мнению, "кентавр", который произошел от "омикрона" будет гораздо легче переноситься, чем предыдущая мутация. При этом нельзя забывать, что коронавирус - все еще заразная болезнь.

- В зоне риска лица старше 60 лет, больные диабетом 1 и 2 типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, и те, которые до сих пор не вакцинировались и не болели, - отметил Нетесов.

Сейчас в Ставропольском крае нет ни единого зараженного "кентавром". К тому же, по словам Натальи Згинник, заместителя главного врача по медицинской части Ставропольской краевой станции скорой помощи, заболеваемость находится в допустимых значениях.

- Вызовов по подозрению на коронавирус сейчас немного. С начала августа в Ставрополе фиксируются лишь единичные случаи заболевания. По одному-два, максимум - три, случая в день. Пока ситуация остается стабильной, - резюмировала Згинник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменилось на Ставрополье с приходом в страну подвида Covid-19 «кентавр»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Ставрополе врачи называют стабильным (подробнее)