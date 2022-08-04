Что изменилось на Ставрополье с приходом в страну подвида Covid-19 «кентавр»

Коронавирус вернется обновленным. Фото: Александр ГЛУЗ

На Ставрополье вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки с 3 по 4 августа выявлено 158 новых случаев заражения, среди заболевших - 12 детей разного возраста. Госпитализация потребовалась 38 взрослым и девяти несовершеннолетним. Общее число заболевших с начала пандемии превысило отметку в 201 тыс. человек.

Пока сохраняется нулевая летальность, хотя за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались больше 7 тыс человек.

По словам Натальи Згинник, заместителя главного врача по медицинской части Ставропольской краевой станции скорой помощи, отдельных инфекционных бригад, которые ранее выезжали на случаи предположительного заболевания коронавирусом, сейчас нет. При необходимости фельдшеры СМП используют инфекционные койки.

- Вызовов по подозрению на коронавирус сейчас немного. С начала августа в Ставрополе фиксируются лишь единичные случаи заболевания, - говорит Наталья Дмитриевна. - По одному-два, максимум - три, случая в день. Пока ситуация остается стабильной.

Нужды в инфекционных бригадах пока нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе не зафиксировано ни одного случая заражения кентавром, но в том, что новая мутация «короны» проявит себя, - сомнений нет. По мнению специалистов, «кентавр» будет слабее своего прародителя «омикрона».

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отмечает, что кентавр — это лишь подвид омикрона и передается он еще легче.

Говорить о том, как эту версию коронавируса будут переносить инфицированные пациенты, пока еще рано. По мнению специалиста-вирусолога, он может оказаться слабее омикрона. Тем не менее встречать «кентавра» нужно во всеоружии, не пренебрегая защитными мерами.

- В зоне риска лица старше 60 лет, больные диабетом 1 и 2 типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, и те, которые до сих пор не вакцинировались и не болели, - отметил Нетесов.

Прививки непосредственно от «кентавра» пока нет — к сентябрю-октябрю в России будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном», так что имеет смысл подумать о ревакцинации. А еще стоит избегать общественных мест и не забывать про маски.

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