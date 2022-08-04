Прививочная кампания продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости к 4 августа 2022 года следующие.

На Ставрополье за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 158 человек. Число зараженных в регионе достигло 201 816 человек. Среди заболевших - 12 детей разного возраста. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей официальной странице ВКонтакте.

Стоит отметить, что в крае пока фиксируется нулевая смертность по коронавирусной инфекции.

- Новых летальных исходов зарегистрировано не было, - сообщил глава региона.

Тем временем на Ставрополье продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 525 тысяч 195 человек. В том числе, 1 миллион 191 тысяча 704 человека полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 4 августа 2022: города и районы

Так, в краевом центре за сутки выявлено 27 зараженных, в курортном Пятигорске - 25, в Кисловодске диагноз подтвердился у 14 местных жителей. Сравнительно высокая заболеваемость отмечается также в Предгорном округе, где за сутки инфицированными оказались 12 человек.

В Железноводске за сутки заболели 8 горожан; по 7 человек заразились в Александровском округе и Ессентуках; по 6 зараженных выявили в Шпаковском, Труновском и Благодарненском районах и Невинномысске; по 4 человека «слегли с короной» в Кочубеевском, Курском и Андроповском районах; по 3 инфицированных выявлено в Ипатовском и Изобильненском городских округах; еще по 2 местных жителя заболели в Георгиевском, Кировском и Советском округах; по одному случаю заболевания выявлено в Новоалександровском округе и Степновском районе.

Также есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. «Чистыми» оказались: Апанасенковский, Арзгирский, Буденновский, Грачевский, Красногвардейский, Левокумский, Новоселецкий, Петровский, Туркменский районы, а также Нефтекумский городской округ и город Лермонтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменилось на Ставрополье с приходом в страну подвида Covid-19 «кентавр»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Ставрополе врачи называют стабильным (подробнее).