Ночью 5 августа в Ставрополе 19-летний водитель спровоцировало ДТП с пострадавшими

В Ставрополе в час ночи 5 августа на улице Доваторцев столкнулись два автомобиля - Фольксваген Поло и Лада Веста. Виновником аварии стал 19-летний неопытный водитель.

- Водитель автомобиля Фольксваген Поло по неустановленным пока причинам не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, по инерции выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Веста, - рассказали о случившемся в Госавтоинспекции Ставропольского края.

В итоге в ДТП пострадали три человека - водители и пассажир иномарки. Их всех госпитализировали с травмами.

Полиция начала проверку. Уже выяснили, что молодой водитель был трезв, а за год вождения за нарушения ПДД не привлекался.