Сезон продажи арбузов в Ставрополе начнется на ярмарках выходного дня

В Ставрополе 6 и 7 августа пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Главным ходовым товаром сейчас будут фрукты, овощи и ягоды. Особенно - дыни и арбузы. Местные аграрии представят свою продукцию в палатках ярмарок.

6 августа, в субботу, в Ставрополе состоится сразу три ярмарки по следующим адресам:

- улица Васильева, 35/1,

- улица Орджоникидзе, 4,

- улица Ленина 74/17.

А 7 августа, в воскресенье, будет работать ярмарка по адресу:

- улица Серова, 466.

Время начала и окончания продажи хорошо известно местным жителям, так как является неизменным. Клиенты могут прийти с 8:00 до 16:00.