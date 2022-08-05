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Общество5 августа 2022 6:45

Гидрометцентр Ставрополья предупредил население о надвигающейся буре

Штормовое предупреждение дополнилось сообщением о дальнейшем ухудшении погоды
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Гидрометцентр Ставропольского края предупредил жителей региона о скором ухудшении погоды. Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение, однако погода становится все опаснее.

- В период 5-7 часов и до конца суток 5 августа 2022г. местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-22 м/с, - сказано в сообщении МЧС.

Однако такая ситуация сложится именно в некоторых округах. В любом случае местным жителям нужно соблюдать осторожность: лишний раз не покидать дом, прятать автомобили в гаражи, остерегаться деревьев, фасадов домов и ЛЭП.

В Ставрополе сейчас +26 градусов, ветер примерно 4 метра в секунду.