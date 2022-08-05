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Происшествия5 августа 2022 6:58

8-летний ребенок получил травмы в ДТП с Porsche под Новоалександровском

Причиной аварии стал неудачный маневр на вираже
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

4 августа около Новоалександровска произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. На трассе "Новоалександровск - Кропоткин" столкнулись сразу несколько автомобиле: Хендэ, Ниссан, Митсубиши и Порше.

- Водитель автомобиля Хендэ на вираже автодороги не справился с управление, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилями Ниссан и Митсубиши. По инерции Митсубиси столкнулась с Порше, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Травмы получил ребенок, находящийся в Хендэ. Другие пассажиры не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить степень ответственности каждого участника аварии.