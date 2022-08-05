8-летний ребенок получил травмы в ДТП с Porsche под Новоалександровском

4 августа около Новоалександровска произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. На трассе "Новоалександровск - Кропоткин" столкнулись сразу несколько автомобиле: Хендэ, Ниссан, Митсубиши и Порше.

- Водитель автомобиля Хендэ на вираже автодороги не справился с управление, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилями Ниссан и Митсубиши. По инерции Митсубиси столкнулась с Порше, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Травмы получил ребенок, находящийся в Хендэ. Другие пассажиры не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить степень ответственности каждого участника аварии.