В Ставрополе 18-летняя девушка погибла от отравления наркотиками

В Антинаркотической комиссии Ставропольского края сообщили, что за последние две недели от отравления наркотиками погибли четыре человека, в том числе 18-летняя девушка. Инцидент произошел в Ставрополе. Она принимала вещества в компании, теперь полиция ищет того, кто продал молодым людям наркотики.

- Правоохранителями установлено, что скончавшаяся вместе со своей 17-летней подругой находилась в гостях у двух молодых ребят, где они совместно весело проводили время, - сказано в сообщении ведомства.

Также от наркотиков погиб 37-летний мужчина, у него начался отек мозга. Тела двух 33-летних жителей на берегу реки Мокрая Буйвола в Благодарном. По предварительным данным, они скончались от передозировки.