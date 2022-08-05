На Ставрополье рост заболеваемости COVID-19 привел к увеличению числа коек

Власти Ставропольского края приняли решение расширить фонд мест для больных коронавирусом. Причиной стало увеличение суточного прироста зараженных - сегодня это число перевалило за 200 человек.

При этом госпитализация населения остается в пределах нормы. Ежедневно в больницы попадают примерно 25 человек, их размещают на свободных ковид-койках.

- В «красных зонах» края в связи с ростом заболеваемости развернуты новые койки - сейчас их 260. При этом больше 20% из них остаются свободными и готовы в случае необходимости принять пациентов с COVID-19. Вероятность наступления новой волны COVID-19 есть, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Отметим, до этого в крае действовали 210 ковид-коек.