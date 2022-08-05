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Здоровье5 августа 2022 11:34

На Ставрополье рост заболеваемости COVID-19 привел к увеличению числа коек

Впервые за долгое время фонд решили расширить
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Власти Ставропольского края приняли решение расширить фонд мест для больных коронавирусом. Причиной стало увеличение суточного прироста зараженных - сегодня это число перевалило за 200 человек.

При этом госпитализация населения остается в пределах нормы. Ежедневно в больницы попадают примерно 25 человек, их размещают на свободных ковид-койках.

- В «красных зонах» края в связи с ростом заболеваемости развернуты новые койки - сейчас их 260. При этом больше 20% из них остаются свободными и готовы в случае необходимости принять пациентов с COVID-19. Вероятность наступления новой волны COVID-19 есть, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Отметим, до этого в крае действовали 210 ковид-коек.