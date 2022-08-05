Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2022 12:26

Суд Ставрополья получил дело экс-главы детсада, укравшей 690 тысяч рублей

Она забирала зарплату подчиненных и нанимала "мертвые души"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Городской суд Минеральных Вод рассмотрит дело бывшей управляющей местным детским садом. Она обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

- С сентября 2018 г. по декабрь 2020 г. заведующая МКДОУ фиктивно трудоустроила на должности дворников в дошкольное учреждение двоих знакомых, при этом указанные лица фактически трудовую деятельность не осуществляли, а начисляемую им заработную плату она обращала в свою пользу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Сейчас ведомство утвердило обвинение. Женщине может грозить штраф и лишение свободы.