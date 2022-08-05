Суд Ставрополья получил дело экс-главы детсада, укравшей 690 тысяч рублей

Городской суд Минеральных Вод рассмотрит дело бывшей управляющей местным детским садом. Она обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

- С сентября 2018 г. по декабрь 2020 г. заведующая МКДОУ фиктивно трудоустроила на должности дворников в дошкольное учреждение двоих знакомых, при этом указанные лица фактически трудовую деятельность не осуществляли, а начисляемую им заработную плату она обращала в свою пользу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Сейчас ведомство утвердило обвинение. Женщине может грозить штраф и лишение свободы.