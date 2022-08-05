Жители Ставрополья в 2022 году в два раза чаще стали выбирать ночную работу

В Ставропольском крае местные жители стали в два раза чаще выбирать ночной график работы по сравнению с 2021 годом. По стране данный показатель увеличился на 71%. Об этом сообщили эксперты hh.ru.

- Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля» (40% предложений), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (15%), «Услуги для населения» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Продукты питания» (8%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (5%) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (5%), - сказано в тексте исследования.

Работодатели ищут ночных продавцов, операторов, поваров и упаковщиков. Средние зарплаты в зависимости от сферы варьируют от 20 до 50 тысяч рублей.