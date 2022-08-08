Предприниматель из Буденновска попался на сокрытии 76 млн налоговых рублей

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела против директора "Фобос" из Буденновска. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сумма не маленькая - 76 миллионов рублей.

- С января 2016 года по декабрь 2018 года подозреваемый уклонился от уплаты налогов путем представления в налоговый орган документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители уже забрали документы из офисов компании, расследование продолжается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава ООО "СФК" пойдет под суд за то, что похитил у министерства ЖКХ 4,2 миллиона рублей - "сэкономил" во время дезинфекции многоэтажек в 2020 году.