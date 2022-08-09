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Общество9 августа 2022 16:19

120 тысяч жителей Ставрополья обеспечат качественным водоснабжением до 2025 года

114 объектов водоснабжения и водоотведения введут в эксплуатацию в 2022 – 2024 годах
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае до 2025 года модернизируют 114 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова. Они будут введены в эксплуатацию в 2022-2024 годах.

Отмечается, что ряд работ произведут с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Из федерального бюджета Ставрополью выделят почти 3,4 миллиарда рублей.

Реализация этих планов позволит обеспечить качественным водоснабжением 120 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе проверят на безопасность игровые и спортивные площадки. По поручению губернатора региона этим займется специальная комиссия.