Порыв на канализационном коллекторе в Ставрополе устранят 11 августа

Порыв произошел на канализационном коллекторе, который проходит вдоль урочища Ташлянский склон в Ставрополе. Ремонт начнут завтра утром, сообщает пресс-служба городской администрации.

Доступ к коллектору затруднен из-за зеленых насаждений, поэтому материал и оборудование к месту аварии будут доставлять вручную специалисты «Водоканала». Расстояние составляет порядка 300 метров.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко отметил, что коммуникации старые, их проложили 46 лет назад. Им нужен капитальный ремонт. Чтобы проложить технологический проезд для выполнения работ, придется вырубить деревья.

Градоначальник уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться с экологами, журналистами и общественниками.