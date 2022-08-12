Убийца беременной женщины из Пятигорска проведет в колонии 17 лет

42-летний житель Пятигорска заслушал свой приговор за убийство беременной девушки. Он задушил ее, а тело спрятал в колодце заброшенного дома. За это убийце дали 17 лет колонии строгого режима с 2 годами лишения свободы.

Тело нашли через несколько дней после известий об исчезновений. Правоохранители быстро установили и задержали предполагаемого виновного. Ему инкриминировали убийство женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности.

Известно, что убитая девушка - любовница преступника. Разница в возрасте у них составила 20 лет. Поводом для убийства как раз послужила беременность, девушка сообщила о ней своей пассии. Когда мужчина настоял на аборте, любовница поставила перед выбором: либо он сам говорит все жене и они расстаются, либо это сделает она.