Уводила из семьи угрозами: жителю Пятигорска дали срок за убийство беременной любовницы

Тело убитой мужчина выбросил в колодец. Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае вынесли приговор 42-летний мужчине, который убил беременную любовницу. Гособвинение поддержал и.о. регионального прокурора Николай Борозенец, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Житель Пятигорска устал от однообразной супружеской жизни и завел себе молодую любовницу-сельчанку. Разница между ними была больше 20 лет. После томных вечером мужчина возвращался домой к жене, и это надоело девушке, которой уже хотелось своей семьи, мужа и детей.

Днем 11 августа девушка пригласила суженого на тайную встречу недалеко от поселка Бородыновка. Парочка отдыхала на холме, вдали от остальных людей. В такой волнующей романтической атмосфере 20-летняя девушка порадовала избранника новостью - она беременна. Девушка предполагала, что это станет поводом для развода, ведь у супругов не было детей.

Но пятигорчанин не обрадовался таким вестям. Он настаивал на аборте и пригрозил тем, что просто уйдет. Девушка тоже шла до последнего и поставила перед выбором - либо он сам расскажет о беременности своей супруге, либо это сделает она. Мужчина пришел в бешенство, накинулся на любовницу и задушил ее, рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах. Беременная девушка умерла на месте.

Злоумышленник скрыл следы преступления. На своей машине он привез тело девушки к заброшенному дому в этом поселке и забросил его в колодец. Труп закидал строительным мусором и уехал домой к жене.

Тело нашли через несколько дней после известий об исчезновений. Правоохранители быстро установили и задержали предполагаемого виновного. Ему инкриминировали убийство женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности. Краевой суд признал мужчину виновным в преступлении.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя – исполняющего обязанности прокурора Ставропольского края, признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Обвиняемого обязали выплатить матери погибшей 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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