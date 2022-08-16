На Ставрополье разработали препарат от коронавируса

В клинической больнице города-курорта Пятигорска разработали препарат от коронавируса. Он получил название Oligo1.

Противовирусную активность препарата подтвердили в Научно-Исследовательском Институте Гриппа имени А.А. Смородинцева, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

- Антиковидный препарат Oligo1 разработан по технологии антисмысловых олигонуклеотидов коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше, - сказано в сообщении.

Отмечается, что препарат эффективен против новых штаммов вируса.

Сейчас его испытывают на животных. Позже Oligo1 начнут тестировать на добровольцах.

Напомним, по данным оперштаба на Ставрополье за минувшие сутки заразились COVID-19 134 человека. 38 жителей региона госпитализированы, в том числе восемь детей.