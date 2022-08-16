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Происшествия16 августа 2022 20:27

Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Ставрополя

Загорелся балкон на третьем этаже
Инна МОРОЗОВА

Вечером 16 августа в многоквартирном жилом доме на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в Ставрополе произошел пожар. Загорелся балкон на третьем этаже. Пламя охватило площадь 2 квадратных метра.

Огонь потушили в 22:28. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 6 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в результат пожара никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась.

Ранее сообщалось, что на семи улицах Ставрополя восстановили электроснабжение. Свет вернулся в дома 1300 абонентов.