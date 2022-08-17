В Ессентуках начали проверку после гибели 14-летнего мальчика на водоеме

В Следственном управлении СКР Ставропольского края сообщили о начале проверки после гибели подростка в Ессентуках. Ребенок утонул во время купания в канале около городского озера. Инцидент произошел 17 августа.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ребенка пытались спасти его друзья, но не успели. Врачи, прибывшие на место, не смогли реанимировать подростка. Сейчас правоохранительные органы начали опрос свидетелей для выяснения всех обстоятельств трагедии.

- Следственный комитет напоминает, что любой водоем - это место повышенной опасности. Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов; несоблюдение правил безопасности на воде; неумение детей плавать; купание в неустановленных и необорудованных местах; недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц, - сказано в сообщении ведомства.