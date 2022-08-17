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Происшествия17 августа 2022 16:33

На Ставрополье мужчина спас из горящего дома соседского ребенка

Он вытащил мальчика через окно
Инна МОРОЗОВА

Житель хутора Васильевский Кочубеевского округа спас из огня 11-летнего мальчика, который проживал по соседству.

Когда начался пожар, мальчик находился в своей комнате. Однако пламя быстро распространялось и мешало подобраться к подростку, сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

В итоге мужчина вытащил соседского ребенка через окно. Мальчика увезли в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, а прибывшие на место огнеборцы потушили пламя.