На Ставрополье мужчина спас из горящего дома соседского ребенка

Житель хутора Васильевский Кочубеевского округа спас из огня 11-летнего мальчика, который проживал по соседству.

Когда начался пожар, мальчик находился в своей комнате. Однако пламя быстро распространялось и мешало подобраться к подростку, сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

В итоге мужчина вытащил соседского ребенка через окно. Мальчика увезли в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, а прибывшие на место огнеборцы потушили пламя.