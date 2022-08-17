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Общество17 августа 2022 17:41

Грозы и ливни ожидаются на Ставрополье 18 августа

Возможен град и шквалистый ветер
Инна МОРОЗОВА

До конца рабочей недели на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по краю. 18 и 19 августа синоптики обещают грозу, ливни, град и шквалистый ветер с порывами 20-25 метров в секунду.

В связи с непогодой водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями, гулять вблизи шатких конструкций, линий электропередач.

Ранее сообщалось, что Комсомольский пруд в Ставрополе закроют для купания с шести часов вечера до утра.