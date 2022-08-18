На Ставрополье адвокат выманила у клиента 1 млн рублей за оправдательный приговор

В Кисловодске адвокат соседней республики стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, в августе 2021 года работала с клиентом, которого подозревали в изнасиловании и вымогательстве.
Женщина сообщила подзащитному, что ему могут вынести оправдательный приговор, если он передаст ей 1 миллион рублей.
Мужчина согласился на «сделку» и передал деньги. Однако юрист распорядилась крупной денежной суммой по своему усмотрению, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.