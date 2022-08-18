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Общество18 августа 2022 16:45

На Ставрополье адвокат выманила у клиента 1 млн рублей за оправдательный приговор

На юриста завели уголовное дело о мошенничестве
Инна МОРОЗОВА

В Кисловодске адвокат соседней республики стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, в августе 2021 года работала с клиентом, которого подозревали в изнасиловании и вымогательстве.

Женщина сообщила подзащитному, что ему могут вынести оправдательный приговор, если он передаст ей 1 миллион рублей.

Мужчина согласился на «сделку» и передал деньги. Однако юрист распорядилась крупной денежной суммой по своему усмотрению, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.