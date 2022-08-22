Женщина за рулем иномарки спровоцировала массовое ДТП в Ставрополе

Массовая авария произошла в понедельник, 22 августа, на въезде в Ставрополь.

39-летняя жительница Михайловска за рулем Hyundai Solaris не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с движущейся впереди «Ладой». После этого иномарка продолжила движение по инерции и врезалась в другой Hyundai Solaris, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Kia K5, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

В результате пострадала женщина-водитель, которая спровоцировала ДТП. Ее доставили в больницу с ушибами.

В момент аварии женщина была трезва.