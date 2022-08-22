Ребенок пострадал по вине пьяного водителя на Ставрополье

ДТП произошло в понедельник, 22 августа, в Буденновском округе Ставропольского края на 234-м километре автомобильной дороги Кочубей – Нефтекумск- Зеленокумск – Минеральные воды.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 через сплошную линию разметки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир «десятки», ему назначено амбулаторное лечение. По словам автоинспекторов, ребенок не получил серьезных травм, потому что был пристегнут ремнем безопасности.

Нарушителем оказался 55-летний житель Буденновска. Мужчина тоже пострадал в аварии. У него диагностирована травма головы и переломы ребер.

Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья. На него составили сразу несколько протоколов. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав и крупный штраф.