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Общество23 августа 2022 16:09

Губернатор Ставрополья поручил вернуть маршрут №7 в Новоалександровске

О нехватке автобусов местные жители сообщили на «прямую линию»
Инна МОРОЗОВА

Во вторник, 23 августа, состоялась Прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона отвечал на вопросы ставропольцев в социальных сетях.

В ходе «прямой линии» жители Новоалександровска пожаловались на нехватку общественного транспорта. В частности, на отмену маршрута №7, который следовал по улице Калинина.

Губернатор поручил главе местной администрации выяснить, по какой причине отменили маршрут. Вопрос будет вынесен на краевой уровень.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе устраняют последствия сильного ветра. Мощные порывы повалили деревья в разных частях города.