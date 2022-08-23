Губернатор Ставрополья поручил вернуть маршрут №7 в Новоалександровске

Во вторник, 23 августа, состоялась Прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона отвечал на вопросы ставропольцев в социальных сетях.

В ходе «прямой линии» жители Новоалександровска пожаловались на нехватку общественного транспорта. В частности, на отмену маршрута №7, который следовал по улице Калинина.

Губернатор поручил главе местной администрации выяснить, по какой причине отменили маршрут. Вопрос будет вынесен на краевой уровень.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе устраняют последствия сильного ветра. Мощные порывы повалили деревья в разных частях города.