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Происшествия25 августа 2022 16:18

В Ставрополе иномарка сбила ребенка на самокате

Девятилетнего мальчика доставили в больницу
Инна МОРОЗОВА

Авария произошла в четверг, 25 августа, на улице Тухачевского в Ставрополе. Автомобиль Hyundai Solaris наехал на девятилетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части.

Ребенок получил травмы, его доставили в городскую больницу с ушибами.

За рулем иномарки находился 35-летний житель Ставрополя. По словам инспекторов ГИБДД, за последние два года мужчина 30 раз привлекался к административной ответственности. В основном, за нарушения скоростного режима.

По факту ДТП проводится проверка.