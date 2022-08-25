В Ставрополе иномарка сбила ребенка на самокате

Авария произошла в четверг, 25 августа, на улице Тухачевского в Ставрополе. Автомобиль Hyundai Solaris наехал на девятилетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части.

Ребенок получил травмы, его доставили в городскую больницу с ушибами.

За рулем иномарки находился 35-летний житель Ставрополя. По словам инспекторов ГИБДД, за последние два года мужчина 30 раз привлекался к административной ответственности. В основном, за нарушения скоростного режима.

По факту ДТП проводится проверка.