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Происшествия26 августа 2022 12:37

Жительница Ставрополья задержана за ложное сообщение об акте терроризма

Ей грозит от шести до восьми лет лишения свободы
Данил ЮРКОВ

УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГУ МВД России по региону задержали жительницу Изобильненского округа за ложное сообщение об акте терроризма. Пресс-служба УФСБ по краю уточнила: инцидент произошел 10 августа 2022 года.

— Женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу «112» и сообщила о захвате военного комиссариата Ставропольского края и военной прокуратуры Ставропольского гарнизона. В ходе проверки данная информация не нашла своего подтверждения, – уточнили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали звонившую. На данный момент она находится под домашним арестом, однако в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о жителе Ставрополья, который знал о готовящемся теракте, не сообщил об этом и лишился из-за этого крупной суммы денег.