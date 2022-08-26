Пострадавшие при пожаре жители поселка под Ставрополем получили материальную помощь

Жителям поселка Озерный под Ставрополем выплатили материальную помощь в размере десяти тысяч рублей. Также в поселке восстановили газ, воду и электричество. Нуждающимся раздали предметы продукты и предметы первой необходимости, сообщает мэрия Ставрополя.

В течение недели администрация города обследует сгоревшие дома, чтобы понять, где можно провести аварийно-восстановительные работы.

Жителям, которые потеряли при пожаре документы, помогут с их восстановлением.

Напомним, пожар возник накануне в Промышленном районе Ставрополя. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в поселке Озерный. Также пострадала часть лесного массива в заказнике Приозерный.