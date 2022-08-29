Правоохранители Ставрополья завели дело после смерти двух человек из-за лошади

В прокуратуре Ставропольского края рассказали о начале проверки по факту автоаварии в Труновском округе. Два человека, 18 и 15 лет, погибли, врезавшись в дерево на отечественной легковушке. Еще два подростка находятся в реанимации.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что причиной аварии стала выбежавшая на проезжую часть лошадь. Испугавшись, водитель выкрутил руль и врезался в дерево на полной скорости. Сейчас полиция ищет хозяина животного, который оставил лошадь без присмотра.