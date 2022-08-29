Пять человек погибли в лобовом столкновении с грузовиком в Дагестане

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 29 августа, на 255-м километре автомобильной дороги Астрахань-Махачкала в Тарумовском районе.

46-летний житель Ставрополья за рулем ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель отечественного авто и четверо пассажиров погибли на месте, сообщает МВД Дагестана. Среди погибших ребенок.

В ведомстве отметили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников дорожно-транспортного происшествия.