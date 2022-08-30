В аварии с реанимобилем в Кисловодске пострадали два фельдшера

Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: УГИБДД по СК

В Кисловодске реанимобиль попал в ДТП. Столкновение автомобилей «УАЗ» и «Форд» (машины скорой помощи) произошло 29 августа в 15 часов на перекрестке. Реанимобиль следовал на вызов и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. При этом у машины реанимации были включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

В результате ДТП два фельдшера 27 и 30 лет с травмами госпитализированы в больницу Кисловодска. Водители не пострадали.

Обстоятельства происшествия, а также ответственность обоих водителей устанавливается.

Напомним, что 29 августа в Дагестане после лобового столкновения погибли пять человек. Среди погибших оказался ребенок.