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Происшествия30 августа 2022 7:28

В аварии с реанимобилем в Кисловодске пострадали два фельдшера

Медиков госпитализировали в больницу с травмами
Данил ЮРКОВ
Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: УГИБДД по СК

Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: УГИБДД по СК

В Кисловодске реанимобиль попал в ДТП. Столкновение автомобилей «УАЗ» и «Форд» (машины скорой помощи) произошло 29 августа в 15 часов на перекрестке. Реанимобиль следовал на вызов и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. При этом у машины реанимации были включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

В результате ДТП два фельдшера 27 и 30 лет с травмами госпитализированы в больницу Кисловодска. Водители не пострадали.

Обстоятельства происшествия, а также ответственность обоих водителей устанавливается.

Напомним, что 29 августа в Дагестане после лобового столкновения погибли пять человек. Среди погибших оказался ребенок.