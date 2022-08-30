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Происшествия30 августа 2022 9:43

Прокуратура Кисловодска начала проверку после ДТП с реанимобилем

Надзорное ведомство даст оценку соблюдения безопасности дорожного движения
Данил ЮРКОВ
Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: УГИБДД по СК

Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье прокуратура города Кисловодска начала проверку после аварии с участием двух автомобилей – «УАЗ» и реанимобиля скорой помощи. Цель – дать оценку соблюдения требований дорожной безопасности и выявления нарушителя. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 29 августа в курортном городе на перекрестке столкнулись автомобили «УАЗ» и «Форд» скорой медицинской помощи. Реанимобиль ехал со включенным проблесковым маячком на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали два фельдшера (27 и 30 лет), которые были госпитализированы с травмами. В настоящее время они направлены на амбулаторное лечение.